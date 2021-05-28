Роспотребнадзор назвал фактор, снижающим вероятность мутаций COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, информирует Роспотребнадзора.

"Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса", - сообщает ведомство, добавляя, что ведет постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

Согласно последним данным, значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, передает РИА Новости.