Роспотребнадзор назвал фактор, снижающим вероятность мутаций COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса, информирует Роспотребнадзора.
"Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса", - сообщает ведомство, добавляя, что ведет постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
Согласно последним данным, значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться