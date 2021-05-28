В Казахстане в несколько раз вырос конкурс на педагогические специальности

Многие выпускники Казахстана в этом году планируют поступать на педагогические специальности, профессия стала более престижной, кроме того, выросла стипендия.

"Перед нами стоят новые задачи. В частности, сертификация выпускников. Те выпускники, которые уже в этом году будут поступать на педагогические специальности, должны будут пройти сертификацию. В последующем впервые приступающим к этой профессии надо будет иметь сертификат", - поделился министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

Статус педагога в республике растет, недавно был принят соответствующий закон.

"В два раза выросла стипендия будущих педагогов. Повышен пороговый балл на педспециальности с 50 до 75. Средний бал для поступающих на эту профессию вырос с 60 до 90. В два раза выросла доля обладателей Алтын белгi, поступающих на педспециальности. Нам важно чтобы сильные выпускники поступали на эту профессию", - отметил Аймагамбетов.

Министр добавил, что к 2025 году планируется повысить зарплаты педагогов в два раза.