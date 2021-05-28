Лукашенко: суверенитет Беларуси под угрозой

В настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника.

"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", - отметил Лукашенко в поздравлении, подчеркнув, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.