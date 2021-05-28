В Самаре вынесен приговор двум участникам запрещенной террористической организации

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил двух жителей Челябинска к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности запрещенной международной террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

"Суд признал виновными жителей Челябинска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года назначил отбывание в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные являлись активными членами запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В результате обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации, электронные носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений", - добавили в ведомстве.