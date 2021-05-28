Азербайджан празднует День Республики

Каждый год 28 мая Азербайджан отмечает государственный праздник – День Республики или День возрождения азербайджанской государственности.

Праздник был учрежден в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В этот же день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе (Тбилиси) прошла церемония подписания Декларации независимости, согласно которой все народы Азербайджана объявлялись обладателями суверенных прав. АДР предоставляла равные гражданские и политические права всем гражданам страны, снимая тем самым зависимость от религиозной принадлежности, национальности, социального положения и пола. Именно в АДР впервые на Востоке и ранее, чем в ряде европейских государств, женщины были наделены избирательным правом.

В республике был утвержден национальный флаг, гимн и герб, государственным языком стал азербайджанский. На Парижской мирной конференции в январе 1920 года независимость Азербайджана была признана на международном уровне.

Сегодня, после победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, Дню Республики в Азербайджане придается особое значение. Над освобожденным Карабахом разевается азербайджанский флаг – символ восстановления территориальной целостности страны.

Азербайджанский народ поздравляют мировые лидеры, отмечая, что в современный Азербайджан пользуется авторитетом на мировой арене и играет активную роль в решении важных вопросов международной повестки дня.

Так, в России высоко ценят партнерство с Азербайджаном, которое основывается на традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина. "Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", - говорится в поздравительном послании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляя азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, акцентировал внимание на том, что этот День Республики Азербайджан празднует с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. "Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью", - написал турецкий лидер.

В своем поздравительном послании Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II выражает надежду на то, что "после пережитого нами тяжелого года мы преодолеем препятствия, с которыми столкнулось глобальное здравоохранение, и в будущем у нас будут более счастливые дни".

"Мы признательны Азербайджану за усилия в борьбе с террором. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта", - говорится в поздравлении США Джозефа Байдена.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, в этом году праздник отмечается совершенно по-особенному из-за того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. "Есть разница между теми годами, когда, поздравляя друг друга, люди говорили "следующий праздник отметим в Карабахе, в Шуше". Сегодня мечта всего азербайджанского народа осуществилась", - подчеркнул он.

"Сейчас люди друг друга поздравляют как граждане победившей страны, восстановившей территориальную целостность, защитившей суверенитет. Поэтому праздник в этом году отмечается особенно. Мечта, спустя 30 лет, сбылась благодаря азербайджанскому народу, армии, верховному главнокомандующему. Сегодня совсем другая атмосфера, другая аура. Какой ценой мы добились этого, чувствует каждый гражданин Азербайджана", - поделился Арзу Нагиев.

Заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде также сообщила, что праздник в этом году - особенный. "Это действительно особые чувства, это первый год, когда мы отмечаем День республики, имея возможность говорить о восстановлении территориальной целостности государства. В определенной степени те традиции, те идеи и возможности, которые были заложены в основу этого государства, теперь восстановлены", - заявила она.

Освобождение от оккупации азербайджанской земли привело к росту патриотизма и единения. "Безусловно, сейчас и уровень патриотизма, и уровень национального самосознания, и уровень единения азербайджанского общества во всем его многообразии действительно очень сильны и повышаются. Сейчас мы наблюдаем, как общественность и в соцсетях, и на всех уровнях отмечает этот праздник. И глава государства, и первый вице-президент страны обращаются с поздравлениями к азербайджанскому обществу с днем республики", - рассказала эксперт.

Этот год очень важный, он открывает новую страницу истории Азербайджана. "День Республики отмечается на фоне освобождения от армянской оккупации такого ключевого города для азербайджанского народа, как Шуша. Во время войны азербайджанское общество продемонстрировало очень высокий уровень единения, а азербайджанская армия - очень высокую боеспособность и оснащенность. Это такие моменты, которые скорее укладываются уже в духовную, идеологическую, политическую составляющую. Поэтому сегодняшний праздник открывает новый этап становления современного Азербайджана", - отметила Гюльнара Мамедзаде.

"Восстановление территориальной целостности государства позволяет нам двигаться дальше и выходить на более высокий уровень формирования азербайджанской государственности уже в новых политических реалиях, и я думаю, мы все будем наблюдать этот процесс", - заключила она.