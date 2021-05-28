Психолог рассказал, как быстро снизить стресс на ЕГЭ

Специальные упражнения на концентрацию помогут школьникам уменьшить тревожность на экзаменах, сообщил Агентству «Москва» педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Москвы Николай Дементьев.

«До экзамена потренируйтесь, попробовав разные психологические упражнения на концентрацию: зафиксируйте внимание на каком-то предмете, например, на ручке, которую крутите в руках. Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной-двух минут, не отвлекаясь на внешние раздражители и другие мысли. Этот прием можно использовать и на самом экзамене, чтобы «перезагрузить» мысли и отвлечься от тревоги», - поделился специалист.

Сконцентрировать внимание можно и на счете предметов - сколько в аудитории парт, столько клеток на листе, сколько учеников в рубашках. «Считая, мозг концентрируется на процессе, у него остается меньше времени и ресурсов на тревогу. Использовать этот прием можно во время любых ответственных мероприятий», - отметил Дементьев.

Повышают стрессоустойчивость здоровое питание, сон, прогулки на свежем воздухе.

Если уровень стресса зашкаливает, нужно обратиться к специалисту. Низкий уровень стресса только помогает сфокусироваться, высокий - мешает выполнять задания даже после упражнений на концентрацию.