Алимхан Ихаев удостоен звания Заслуженного врача Чечни

Главному врачу республиканской станции скорой медицинской помощи Алимхану Ихаеву было присвоено почетное звание "Заслуженного врача Чечни".

Награду ему передал председатель парламента республики Магомед Даудов в рамках празднования Дня работников скорой медицинской помощи во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева.

"Именно вы приняли на себя первый удар в дни роста зараженных. Нигде в мире не было ясной картины того, как распространяется инфекция и как с ней бороться, а вы уже реагировали на звонки, рискуя собственными жизнями", - говорится в приветственном обращении главы Чечни Рамзана Кадырова о врачах скорой медицинской помощи.

" сожалению, в этой борьбе одними из первых отдали свои жизни именно врачи скорой помощи. Мы всегда будем помнить их имена", - также отмечено в нем.