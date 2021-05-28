Россиян предупредили о дефиците яиц

Производители куриных яиц сообщили о возможном риске дефицита из-за падения закупочных цен на продукцию.

Вопрос закупочных цен на яйца был предметом обсуждения на совещании в Министерстве промышленности и торговли России, сообщает газета "Ведомости", уточняя, что по данным собеседников издания, закупочная цена на данный момент ниже себестоимости продукции.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, ретейлеры закупают яйца по цене 36-45 рублей за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость продукции находится в в диапазоне от 49 до 52 рублей.

К росту себестоимости привело подорожание зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и других составляющих, отмечает она, добавляя, что в этих условиях производители могут задуматься о сокращении числа несушек, что в перспективе грозит дефицитом яиц.