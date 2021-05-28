Чижов призвал ЕС к активизации диалога с Россией

Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, отметив, что пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС.

"В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС, Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала", - сказал он, отметив, что не знает, когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с Россией.

Дипломат не исключил, что участникам ЕС поможет определиться президент США Джо Байден по итогам своего пребывания в Женеве, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.