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Атырауская область ушла из "красной зоны"

Атырауская область ушла из &quot;красной зоны&quot;

Атырауская область покинула "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции нового типа, информирует межведомственная комиссия.

Теперь в "красной" зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, остаются четыре региона – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне – Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, передает Sputnik казахстан, уточняя, что самой большой в республике стала "зеленая зона" – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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Вестник Кавказа

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