Бюджетные доходы КБР выросли за январь-март на 20%

Доходы бюджета Кабардино-Балкарии в первом квартале этого года составили 9,6 млрд рублей, что на 2-% превышает аналогичный период 2020 года.

"По итогам первого квартала 2021 года бюджет республики сложился следующим образом: доходы исполнены в объеме 9,6 млрд рублей, или 21,4% от годовых плановых назначений, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 124%.", - сообщила министр финансов КБР Елена Лисун на заседании республиканского заксобрания.

Уточняется, что в общей сумме доходов республиканского бюджета налоговые доходы составили 2 млрд 689 млн рублей, передает ТАСС.