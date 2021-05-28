Россиянам назвали лучшее время для прививки от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, когда лучше всего сделать прививку от коронавируса.

По его словам, это летнее время – число контактов значительно увеличивается, поэтому нужно постараться заранее защитить себя.

"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции", - сказал он в интервью радио Sputnik.

Медик также отметил, что сейчас наблюдается тенденция, когда люди ранее же переболевшие коронавирусом заражаются повторно.