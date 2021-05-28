Дамаск отпраздновал победу Асада на президентских выборах

Празднование итогов президентских выборов в Сирии прошло в Дамаске. Ранее соообщалось, что победу в них одержал действующий глава государства Башар Асад.

Так, на площади Омейядов была установлена сцена и несколько экранов, где транслировалось происходящее, звучала национальная музыка. По периметру площади были запущены фейерверки.

В 23:30 председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабага объявил о том, что действующий президент получил поддержку 95,1% избирателей, после чего были даны залпы праздничного салюта, передает ТАСС.