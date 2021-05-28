СМИ: у США есть данные о происхождении коронавируса

У американских спецслужб есть данные, которые помогут определить происхождение короанвирусной инфекции нового типа, сообщили источники из числа официальных лиц.

Так, по данным New York Times, речь может идти о маршрутах передвижения сотрудников лаборатории в китайском Ухане, а также о характере первой вспышки заболеваемости.

В то же время имеющаяся информация требует дополнительного компьютерного анализа, уточняет издание.