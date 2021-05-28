Два округа на Ставрополье оборудуют ветропарками

Новые ветропарки появятся в Труновском и Петровском округах Ставропольского края, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Инвесторы уже ведут строительство двух новых ветряных станций в Ипатовском и Кочубеевском округах. Готовятся еще два проекта в Труновском и Петровском округах. В перспективе будут реализованы и другие", - сказал он, отметив, чток 2024 году на Ставрополье будут работать объекты ветряной и солнечной генерации общей мощностью 1 гигаватт.

В настоящее время в крае строятся ветроэлектростанции с общим объемом вложений порядка 40 млрд рублей.