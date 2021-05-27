Бакинский олимпийский стадион готовится к Евро-2020

Бакинский Олимпийский стадион площадью 225 тыс. квадратных метров, который станет одним из мест проведения футбольного турнира Евро-2020 в этом году, был построен всего шесть лет назад, перед Европейскими играми 2015 года. С тех пор на стадионе было проведено несколько масштабных спортивных мероприятий, таких как Исламские игры в 2017 году и финал Лиги Европы УЕФА в 2019 году.

Но, как отмечает Euractiv, Евро-2020 в этом году станет самым масштабным событием для этого стадиона. ”Бакинский олимпийский стадион никогда не встречал столько людей на одном мероприятии, когда между игровыми днями проходит меньше недели, - говорит директор стадиона Джавид Гараев. - Так что, безусловно, это повлияет на количество сотрудников и уборку на стадионе”. Масштабное событие зачастую означает гораздо более сильное воздействие на климат. Но в этом году все будет иначе из-за пандемии COVID-19. Стадион будет заполнен всего на 50% и примет около 35 тыс. болельщиков.

”После периода застоя с точки зрения мировых событий во время пандемии очень приятно видеть, как зрители возвращаются на стадионы, чтобы поддержать свои любимые команды и посмотреть любимую игру, футбол, не с телевизоров, а с трибун, - говорит Гараев. - Основная сложность Евро-2020 состоит в том, чтобы сохранить баланс между мерами безопасности в связи с COVID-19 и настоящей фанатской атмосферой, которую мы стремимся создать, принимая четыре матча кубка”.

По словам Гараева, в отношении энергопотребления загрузка стадиона на 50% не будет иметь большого значения: ”Что касается эксплуатации объекта, мы используем всю чашу стадиона, мы находимся в полностью рабочем режиме, а воздействие на климат и окружающую среду фактически регулируется местом проведения, независимо от того, сколько людей посетит мероприятие”.

”Количество мусора может быть меньше, - добавляет Гараев, - но нынешние условия не изменят общего потенциального количества отходов, потому что все оборудование стадиона будет работать на максимальной мощности в период проведения мероприятия”.

По словам Гараева, Бакинский олимпийский стадион довольно новый и функционирует в теплом климате, что оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению со стадионами аналогичного размера.

”Каждый стадион - жаждущий электроэнергии зверь, и в зависимости от новых услуг, предлагаемых различными объектами, например, подогрев сидений, газона и так далее, количество потребляемой энергии может очень сильно варьироваться. Например, на освещение стадиона требуется много энергии, потому что в этом отношении мы должны соответствовать всем стандартам. Кроме того, у нас есть рекламные экраны, медиафасад, кухня и услуги общественного питания, необходимо подогревать пищу, поддерживать температуру напитков и так далее”, - говорит директор стадиона.

По его словам, все это составляет примерно 20% от общего энергопотребления стадиона. Кроме того, вещателям, которые показывают игру в прямом эфире, требуются мощные спутниковые передатчики, которые забирают еще 11% от всей потребляемой энергии.

”Благодаря климатическим условиям нашей страны, нам не требуется подогрев сидений и поля, мы можем начать процесс внутреннего обогрева и охлаждения позже в сезон, что позволит нам сэкономить энергию. Мы также стараемся использовать светодиодные лампы, которые у нас на фасаде, в наших офисах и рабочих зонах. А в будущем мы планируем применять более современные технологии, чтобы сократить потребление энергии, - говорит Гараев. - Потребление энергии зачастую зависит от климатической зоны, в которой расположен стадион, а также от технологий, применяемых для эксплуатации объекта. Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать использование энергии стадиона, поэтому, например, у нас установлено самое современное оборудование”.

Перед началом строительства стадиона в 2011 году озеро Беюкшор рядом с ним было очищено. Вокруг стадиона было озеленено почти 6 гектаров земли, высажена тысяча деревьев. Так же используются системы KNX и HVAC, которые контролируют потребление энергии в здании.

”Система KNX позволяет нам экономить энергию на стадионе. Если в определенной части стадиона не происходит каких-либо мероприятий или текущих работ, свет выключается автоматически, и наши сотрудники также могут отслеживать этот процесс. Тот же процесс контролирует работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха”, - утверждает Гараев.

Азербайджан работает с финансируемой ЕС программой Greenfoot для улучшения воздействия футбольных площадок по всей стране на климат. Джед Коэн, старший эксперт и руководитель проектов Института энергетики, работающий над данным проектом, рассказал, что задача заключается в поиске инновационных способов вовлечения общественности, например, через краудфандинг, модель, которая используется по всей Европе.

Одним из новых объектов является построенная в 2011 году арена ”Далга Арена” на 6500 мест. ”Азербайджан - довольно интересный случай, потому что рынок краудфандинга там недостаточно развит, также в стране относительно низкие цены на энергию по сравнению с Европой, поэтому экономика работает немного иначе, - говорит он. - Энергоэффективность тоже менее развита в Азербайджане, чем в остальной Европе. Мы хотим установить солнечные панели на крыше ”Далги”, потому что там очень солнечно. Решение будет иметь большое значение для развития рынка возобновляемых источников энергии в Азербайджане. У местных жителей также появится возможность принять участие в проекте”.

После проведения Евро-2020 стадион планирует принять меры по повышению энергоэффективности. В течение двух лет все светильники стадиона будут переведены на светодиодные.

”В период строительства мы сделали все возможное, чтобы процесс был эффективным, в результате мы создали прекрасный стадион. Для нас, а также для окружающей среды и сообщества очень важно сохранить эту эффективность. У нас есть большой резервуар: мы собираем воду и повторно ее используем, - сказал Гараев. - Огромные стадионы и арены по всему миру могут оставлять огромный углеродный след. Но эти арены могут внедрять экологически безопасные функции и методы, помогающие сократить углеродный след, и при этом побуждать посетителей следовать аналогичным методам”.