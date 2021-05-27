"Россия" вводит еще один рейс Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону

Авиакомпания "Россия" с началом сезона отпусков будет совершать новый рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург, такое сообщение опубликовано в Instagram аэропорта "Платов".

"Новый вечерний рейс запланирован по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам", - пояснили в воздушной гавани.

Из "Пулково" самолет вылетит в 16:15, в Ростов-на-Дону он прибудет в 18:45. В обратный путь воздушное судно отправляется в 19:45, в 22:20 оно садится в Северной столице.

Таким образом, с 7 июня перевозчик будет осуществлять в общей сложности 11 рейсов из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург в неделю.