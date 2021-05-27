Мэр рассказал, когда утвердят проект продления набережной в Ростове-на-Дону

Проект продления набережной в Ростове-на-Дону более чем на 2 км будет утвержден в июне, сообщил в эфире телеканала "Дон 24" глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, это даст возможность выкупить земли погорельцев и объединять Театральную площадь и набережную.

Градоначальник пояснил, что эта зона нуждается в крупных инфраструктурных изменениях. "Мы понимаем, что освоение этой территории - набережная, Театральная площадь, 40 м точки перепада - возможность построить новые бесплатные парковки, новую смотровую площадку. Мы видим, как сегодня развивается Левобережная зона, это точка притяжения. Мы сейчас ведем переговоры", - поведал он.

Логвиненко уточнил, что в ближайшее время планируется запустить проектирование канатной дороги, а в конце 2022 года, в крайней случае в 2023 году, уже приступить к строительству.