В Ставрополе стартует благотворительный марафон

В ближайшую субботу в парке Победы в Ставрополе пройдет марафон "Добрый май". Старт трехкилометровому забегу будет дан в 10 часов у стелы Пограничникам.

В пресс-службе администрации Ставрополя сообщили о том, что собранные средства будут направлены в краевое отделение Российского детского фонда.

Участники марафона должны иметь при себе карточку с личной подписью и расписку. Минимальная сумма участия составляет 200 рублей.