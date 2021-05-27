В Ставрополе стартует благотворительный марафон
В ближайшую субботу в парке Победы в Ставрополе пройдет марафон "Добрый май". Старт трехкилометровому забегу будет дан в 10 часов у стелы Пограничникам.
В пресс-службе администрации Ставрополя сообщили о том, что собранные средства будут направлены в краевое отделение Российского детского фонда.
Участники марафона должны иметь при себе карточку с личной подписью и расписку. Минимальная сумма участия составляет 200 рублей.
Вестник Кавказа
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