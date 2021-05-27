Художественный фильм о российских военных в Сирии снимут на Ставрополье

Художественное кино о подвиге российских военных в Сирии снимут на Ставрополье, об этом сообщил его режиссер Сергей Масальский.

Картина получит название "Снег над пустыней".

Чтобы собрать фактический материал и написать сценарий, постановщик общался с офицерами и солдатами, служившими на Ближнем Востоке.

"Мы уже провели кастинг. Отобрали 10 девушек, которые снимутся в эпизодах. Есть претендентка на главную роль, но это еще под вопросом", - цитирует Масальского "АиФ-СК".

Режиссер добавил, что съемки тизера пройдут в Буденновске, а сам фильм будет сниматься в пустынях и степях Нефтекумского и Буденновского районов.

В общей сложности на Ставрополье планируется провести 4 съемочных дня на Ставрополье. Оператор киноленты - Энтони Хаускамп из Нидерландов, которому понравился сценарий ставропольского мастера.