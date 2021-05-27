В Гумати произошли стычки между противниками ГЭС "Намахвани" и полицейскими

Между противниками строительства ГЭС "Намахвани" в Грузии и сотрудниками полиции произошли стычки в селе Гумати (край Имерети).

По данным телеканала "Рустави-2", ситуация обострилась после того, как протестующие пришли к железному заграждению, выставленному полицейскими в целях безопасности, и стали стучать камнями по нему. Позже участники акции попытались прорвать кордон полицейских, однако правоохранители не дали им этого сделать, началась потасовка.

В результате потасовки задержаны восемь человек. Несколько человек пострадали, передает "Sputnik Грузия".

В МВД призвали митингующих против строительства к соблюдению норм закона и спокойствию. "Полиция будет действовать в рамках присвоенного ей мандата и реагировать на любой факт нарушения закона", - сказано в опубликованном сегодня заявлении ведомства.