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В Гумати произошли стычки между противниками ГЭС "Намахвани" и полицейскими

В Гумати произошли стычки между противниками ГЭС &quot;Намахвани&quot; и полицейскими

Между противниками строительства ГЭС "Намахвани" в Грузии и сотрудниками полиции произошли стычки в селе Гумати (край Имерети).

По данным телеканала "Рустави-2", ситуация обострилась после того, как протестующие пришли к железному заграждению, выставленному полицейскими в целях безопасности, и стали стучать камнями по нему. Позже участники акции попытались прорвать кордон полицейских, однако правоохранители не дали им этого сделать, началась потасовка.

В результате потасовки задержаны восемь человек. Несколько человек пострадали, передает "Sputnik Грузия".

В МВД призвали митингующих против строительства к соблюдению норм закона и спокойствию. "Полиция будет действовать в рамках присвоенного ей мандата и реагировать на любой факт нарушения закона", - сказано в опубликованном сегодня заявлении ведомства.

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