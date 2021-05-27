Иран разработал новое подводное оружие

На прошлой неделе Минобороны Ирана продемонстрировало образцы оружия, разработанного Организацией оборонной промышленности страны. Один из аналитиков заметил на видеокадрах нечто похожее на копию российского СПП-1, пистолета для использования под водой, пишет Forbes. Это подтвердил и эксперт по подводным лодкам Х. И. Саттон в своем блоге на портале Covert Shores.

Хотя такое экзотическое вооружение может заинтересовать только подразделение "морских котиков" и поклонников бондианы, его разработка наводит на мысль об иранских исследованиях, которые могут опережать все западные разработки, и которым не уступают лишь Россия и Китай.

Советский СПП-1 был принят на вооружение в 1971 году как оружие боевого пловца-аквалангиста. Обычные пули быстро теряют свою скорость в воде из-за сопротивления. В передаче "Разрушители легенд" доказали, что даже несколько метров воды обеспечивают защиту от пуль, выпущенных из винтовки 50 калибра. СПП-1 стреляет специальными пулями - это длинный снаряд с тупым кончиком, именуемым конструкторами "гвоздем". В них используется принцип суперкавитации: пуля создает кавитационную полость благодаря плоской площадке на кончике снаряда, так что помимо кончика, снаряд практически не испытывает лобового сопротивления. Суперкавитационные пули СПП-1 обеспечивают эффективную дальность стрельбы не менее 15 метров под водой. В воздухе пули менее эффективны, чем другие пистолеты, а дальность их действия аналогична подводной. Суперкавитационная пуля с тупым концом, разработанная для российского подводного автомата АПС, напоминает по виду дротик, что придет устойчивость.

Более поздние разработки включали подводный автомат АПС с дальностью не менее 30 метров (предел видимости под водой), за которым последовал двухсредный подводный автомат АСМ-ДТ, который имеет аналогичную АПС дальность стрельбы под водой, но также эффективен и в воздушной среде.

Хотя в этой области некоторые исследования проводились и ВМС США, американского аналога такому подводному оружию не существует. Самым передовым американским проектом в этой области был воздушная система быстрого разминирования (RAMICS) с установленной на вертолете 30-миллиметровой пушкой, но ее так и не приняли на вооружение.

В России также продолжили разработку ряда суперкавитационных торпед "Шквал" со скоростью более 200 узлов. Сообщается, что новое поколение торпед стало быстрее, они также способны наводиться с помощью гидролокатора. Хотя у США есть амбиции в этой области - включая проект сверхскоростной мини-субмарины Underwater Express, предложенный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в начале 2000-х, до сих пор ничего не было реализовано. Также в начале 2000-х немецкая компания Diel объявила о разработке суперкавитационной торпеды под названием Barracuda, но проект был отложен.

В то время как ВМС США фактически отказались от исследований суперкавитации (возможно, за исключением сверхсекретных проектов), другие страны продвинулись вперед. Иран получил и испытал торпеду типа "Шквал" в 2004 году, а два года спустя они испытали собственный прототип суперкавитирующей торпеды Hoot ("Кит"), опубликовав видео с поражением цели.

Возможно, стрельба была в основном рекламным ходом, но иранские военные ясно увидели потенциал этой технологии. Множество научных статей в открытом доступе, включая военные, написанные с 2008 года, свидетельствуют о том, что Иран продолжает изучать науку о суперкавитации, создавая базу знаний в этой области. В статьях говорится о тестировании новых форм и конфигураций, таких как снаряды в виде ступенчатого цилиндрического конуса, выпускаемые как в воде, так и из воздуха в воду. Единственная страна, которая публикует такое же количество статей по этой теме, - это Китай. Интересно, что в Китае также разработали собственное суперкавитационное подводное оружие, напоминающее российские разработки.

Сам по себе иранский подводный пистолет не слишком важен. Но его создание предполагает интерес к разработке и другого оружия, от воздушных систем разминирования, таких как RAMICS, до комплексов противоторпедной защиты, новейшего противолодочного оружия, а также высокоскоростных торпед и подводных ракет.

Если в Иране демонстрируют подобное оружие, то можно только догадываться, какие другие разработки пока держатся в секрете.