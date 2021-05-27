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Иран разработал новое подводное оружие

Иран разработал новое подводное оружие

На прошлой неделе Минобороны Ирана продемонстрировало образцы оружия, разработанного Организацией оборонной промышленности страны. Один из аналитиков заметил на видеокадрах нечто похожее на копию российского СПП-1, пистолета для использования под водой, пишет Forbes. Это подтвердил и эксперт по подводным лодкам Х. И. Саттон в своем блоге на портале Covert Shores.

Хотя такое экзотическое вооружение может заинтересовать только подразделение "морских котиков" и поклонников бондианы, его разработка наводит на мысль об  иранских исследованиях, которые могут опережать все западные разработки, и которым не уступают лишь Россия и Китай.

Советский СПП-1 был принят на вооружение в 1971 году как оружие боевого пловца-аквалангиста. Обычные пули быстро теряют свою скорость в воде из-за сопротивления. В передаче "Разрушители легенд" доказали, что даже несколько метров воды обеспечивают защиту от пуль, выпущенных из винтовки 50 калибра.  СПП-1 стреляет специальными пулями - это длинный снаряд с тупым кончиком, именуемым конструкторами "гвоздем". В них используется принцип суперкавитации: пуля создает кавитационную полость благодаря плоской площадке на кончике снаряда, так что помимо кончика, снаряд практически не испытывает лобового сопротивления. Суперкавитационные пули СПП-1 обеспечивают эффективную дальность стрельбы не менее 15 метров под водой. В воздухе пули менее эффективны, чем другие пистолеты, а дальность их действия аналогична подводной.  Суперкавитационная пуля с тупым концом, разработанная для российского подводного автомата АПС, напоминает по виду дротик, что придет устойчивость.

Более поздние разработки включали подводный автомат АПС с дальностью не менее 30 метров (предел видимости под водой), за которым последовал двухсредный подводный автомат АСМ-ДТ, который имеет аналогичную АПС дальность стрельбы под водой, но также эффективен и в воздушной среде. 

Хотя в этой области некоторые исследования проводились и ВМС США, американского аналога такому подводному оружию не существует. Самым передовым американским проектом в этой области был воздушная система быстрого разминирования (RAMICS) с установленной на вертолете 30-миллиметровой пушкой, но ее так и не приняли на вооружение.

В России также продолжили разработку ряда суперкавитационных торпед "Шквал" со скоростью более 200 узлов. Сообщается, что новое поколение торпед стало быстрее, они также способны наводиться с помощью гидролокатора. Хотя у США есть амбиции в этой области - включая проект сверхскоростной мини-субмарины Underwater Express, предложенный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в начале 2000-х, до сих пор ничего не было реализовано. Также в начале 2000-х немецкая компания Diel объявила о разработке суперкавитационной торпеды под названием Barracuda, но проект был отложен.

В то время как ВМС США фактически отказались от исследований суперкавитации (возможно, за исключением сверхсекретных проектов), другие страны продвинулись вперед. Иран получил и испытал торпеду типа "Шквал" в 2004 году, а два года спустя они испытали собственный прототип суперкавитирующей торпеды Hoot ("Кит"), опубликовав видео с поражением цели.

Возможно, стрельба была в основном рекламным ходом, но иранские военные ясно увидели потенциал этой технологии. Множество научных статей в открытом доступе, включая военные, написанные с 2008 года, свидетельствуют о том, что Иран продолжает изучать науку о суперкавитации, создавая базу знаний в этой области. В статьях говорится о тестировании новых форм и конфигураций, таких как снаряды в виде ступенчатого цилиндрического конуса, выпускаемые как в воде, так и из воздуха в воду. Единственная страна, которая публикует такое же количество статей по этой теме, - это Китай. Интересно, что в Китае также разработали собственное суперкавитационное подводное оружие, напоминающее российские разработки.

Сам по себе иранский подводный пистолет не слишком важен. Но его создание предполагает интерес к разработке и другого оружия, от воздушных систем разминирования, таких как RAMICS, до комплексов противоторпедной защиты, новейшего противолодочного оружия, а также высокоскоростных торпед и подводных ракет.

Если в Иране демонстрируют подобное оружие, то можно только догадываться, какие другие разработки пока держатся в секрете.

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Вестник Кавказа

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