Курбан Бердыев продолжит карьеру в Казахстане

Бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета "Кайрата". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице команды в социальной сети "ВКонтакте".

Представление 68-летнего специалиста коллективу клуба состоялось в четверг в академии имени Тимура Сегизбаева.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Напомним, ранее сообщалось, что Бердыев может стать новым главным тренером "Кайрата" в случае отставки нынешнего наставника Алексея Шпилевского.