В Анапе появится сеть велодорожек

В Анапе работают над концепцией велотранспортной инфраструктуры, планируется проложить и соединить дорожки из спальных районов с дорожками, проложенными в центре города-курорта.

Согласно будущей концепции развития центра Анапы, будет серьезно усовершенствована инфраструктура для средств индивидуальной мобильности, сообщил мэр курорта Василий Швец.

"Я понимаю проблему. Признаюсь, я сам очень люблю велопрогулки, но набережная Анапы исторически узкая и в настоящее время не позволяет выделить отдельную полосу для велотранспорта", - отметил он.

Пешеходная зона останется пешеходной, это обеспечит безопасность детей и отдыхающих, для велосипедов и электросамокатов будет создана отдельная инфраструктура. Решение ограничить движение любого транспорта по пешеходной зоне принято мэром совместно с начальником отдела полиции.

Напомним, в Анапе запретили ездить на электросамокатах и велосипедах по набережной, нарушителей ждет штраф.