Грузия и Турция будут сотрудничать в сфере пересадки органов

Соглашение о сотрудничестве в сфере донации и пересадки органов подписан между Грузией и Турцией, сообщает пресс-служба Минздрава.

Основной целью является обеспечение лаборатории трансплантации материально-технической и инженерной базой. Также в рамках проекта будут переподготовлены кадры, создана соответствующая материально-техническая база и национальная координационная система трансплантации.

"В этом направлении требования большие. Быстро развиваются сервисы трансплантации печени и почек. Однако для улучшения качества очень важно углубление международного сотрудничества. Сегодняшняя встреча и меморандум, который оформлен с Обществом трансплантологов Турции, и инициатива, которая будет реализована при поддержке Агентства технической координации Турции, направлены на улучшение навыков грузинских специалистов, проведение тренингов, и в целом на усиление сотрудничества в этой сфере", – приводит слова замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния пресс-служба.

Отметим, что меморандум оформлен между Ассоциацией трансплантологов Грузии, Обществом трансплантологов Турции и Агентством сотрудничества и координации Турции.