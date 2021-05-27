Казахстан адаптирует автобусы SAZ под северные регионы

Казахстанские производители планируют адаптировать под зимние условия севера Казахстана автобусы производства Самаркандского автозавода SAZ LE60, которые раньше эксплуатировались в основном в теплых южных регионах страны.

Казахстанский производитель совместно с партнерами уже приступил к разработке специального типа транспорта, подходящего под любые погодные условия, предварительно подписав генеральное соглашение о сотрудничестве между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ООО СП Samauto.

"Мы знаем проблему изношенности автобусных парков страны, которую можно решить производством доступной пассажирской техники. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус LE60, так что ждем его на маршрутах в Казахстане", - отметила президент ГК "Аллюр" Оксана Холстинина, передает "АиФ-Казахстан".

Выпуск автобусов начнется во второй половине текущего года, и к концу года будет произведено 200 единиц техники.

В следующем году количество выпускаемой техники увеличится вдвое.