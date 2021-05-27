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Казахстан адаптирует автобусы SAZ под северные регионы

фото из открытого источника
фото из открытого источника

Казахстанские производители планируют адаптировать под зимние условия севера Казахстана автобусы производства Самаркандского автозавода SAZ LE60, которые раньше эксплуатировались в основном в теплых южных регионах страны. 

Казахстанский производитель совместно с партнерами уже приступил к разработке специального типа транспорта, подходящего под любые погодные условия, предварительно подписав генеральное соглашение о сотрудничестве между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ООО СП Samauto.

"Мы знаем проблему изношенности автобусных парков страны, которую можно решить производством доступной пассажирской техники. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус LE60, так что ждем его на маршрутах в Казахстане", - отметила президент ГК "Аллюр" Оксана Холстинина, передает "АиФ-Казахстан". 

Выпуск автобусов начнется во второй половине текущего года, и к концу года будет произведено 200 единиц техники. 
В следующем году количество выпускаемой техники увеличится вдвое.

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Вестник Кавказа

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