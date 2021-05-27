Россияне из Донецка и Луганска в сентябре смогут проголосовать в донском регионе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российское гражданство, в сентябре на выборах Депутатов в Госдуму РФ смогут проголосовать на территории Ростовской области.

Сделать они это смогут как очно, так и в дистанционном электронном виде. Соответствующая система уже прошла тестирование, поведал глава регионального ЦИК Андрей Буров, передает ТАСС.

Напомним, донской регион станет одним из семи пилотных, где в ходе думских выборов будет действовать дистанционное электронное голосование.