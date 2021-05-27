Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ с Днем дорогой Азербайджанской Республики. В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью"", - говорится в поздравительном письме.

Помимо этого, турецкий лидер выразил уверенность в том, что сотрудничество Азербайджана и Турция являются гарантом мира, стабильности и благополучия в регионе.

Эрдоган пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и счастья, а также выразил дружественному и братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия, передает АзерТАдж.