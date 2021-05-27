Казахстан и Нидерланды возобновят авиасообщение

Air Astana возобновит авиарейсы из Атырау в Амстердам с 3 июня 2021 года, сообщает пресс-служба компании. Напомним, что данное направление была приостановлено в начале текущего года из-за коронавирусных ограничений.

"Рейс будет выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Airbus A321. Вылет из Атырау в 05:40 с прибытием в Амстердам в 07:50 и обратный рейс из Амстердама в 11:50 с прибытием в Атырау в 19:40. Время местное. Продолжительность полета 5 часов 10 минут и 4 часа 50 минут, соответственно", - говорится в сообщении.

Рейс Атырау-Амстердам дополнит выполняемый по средам рейс из Атырау во Франкфурт. Полеты позволяют удобно состыковать поездку с рейсами авиакомпаний-партнеров Air Astana в Европе и Северной Америке.