В Москве в ближайшие 12 часов ожидаются ливни, грозы и ветер

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве до 10.00 28 мая. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - сообщает МЧС.

В эти часы автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость при управлении транспортом, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов и перестроений, не парковать автомобили под деревьями.