Генсек НАТО сравнил поведение России и Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Португалии, что у России и Беларуси схожая модель поведения.

"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

По его словам, к этому необходимо относиться серьезно, поскольку эта модель поведения нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО - это демократия, личная свобода. "Кроме того, она создает нестабильность в нашем соседстве", - цитирует Столтенберга ТАСС.

В качестве примера "очень похожей модели поведения" России и Беларуси он назвал инцидент с посадкой самолета в Минске, "подавление демократических протестов", ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.