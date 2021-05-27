Благотворительный аукцион вин пройдет на Кубани

В Краснодарском крае 28 мая состоится первый в истории России благотворительный аукцион вин en primeur, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля винных фьючерсов "Первая проба" в подвале завода "Фанагория". Винодельня представляет на аукцион бочку своего напитка по начальной цене 1 рубль. Начало аукциона назначено на 19:00 по московскому времени.

14 российских виноделен представят свою продукцию на аукцион. Цена, установленная производителем, будет выплачена ему, а всю разницу передадут Краснодарской краевой детской больнице.