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Благотворительный аукцион вин пройдет на Кубани

Благотворительный аукцион вин пройдет на Кубани

В Краснодарском крае 28 мая состоится первый в истории России благотворительный аукцион вин en primeur, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля винных фьючерсов "Первая проба" в подвале завода "Фанагория". Винодельня представляет на аукцион бочку  своего напитка по начальной цене 1 рубль. Начало аукциона назначено на 19:00 по московскому времени.  

14 российских виноделен представят свою продукцию на аукцион. Цена, установленная производителем, будет выплачена ему, а всю разницу передадут Краснодарской краевой детской больнице.

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Вестник Кавказа

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