Стивен Сигал станет справедливороссом

Знаменитый голливудский актер, гражданин РФ Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия - За правду". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Партийный билет ему вручат на ближайшем заседании палаты депутатов, который состоится в эту субботу, 29 мая. В рядах партии актер будет заниматься вопросами экологии, передает РИА Новости.

Ранее Стивен Сигал состоял в партии "За правду", созданной в 2020 году, и теперь вместе с командой политика и писателя Захара Прилепина присоединился к преобразованной "Справедливой России - За правду".

Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему лично вручил президент страны Владимир Путин.