Ученые выявили связь между повышенным холестерином и слабоумием

Высокий уровень холестерина в крови повышает риском развития сосудистой деменции - причины болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, сообщается в статье в журнале PLOS Medicine.

Ученые установили, что ключевую роль в развитии деменции играют нарушения катаболизма холестерина - преобразования его в желчные кислоты. Такие нарушения обычно встречаются у пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Обширное исследование на 26 тыс пациентов в Великобритании показало, что если пациент принимает большие дозы препаратов, блокирующих желчные кислоты, то риск развития сосудистой деменции увеличивается. Причем касается это только мужчин.

Выводы о том, что люди с болезнью Альцгеймера имеют склонность к увеличению желчных кислот в мозгу подтвердились при вскрытии 29 пациентов, умерших в рамках исследования BLSA.

"Сейчас мы проверяем, могут ли одобренные препараты для лечения других заболеваний, которые исправляют нарушения передачи сигналов желчной кислоты в головном мозге, стать новыми методами лечения болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции", - рассказал старший автор научной публикации, доктор Мадхав Тамбисетти.