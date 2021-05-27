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США сообщили России, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

США сообщили России, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Администрация президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в ходе сегодняшней беседы с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США не намерены возвращаться в ДОН, пишет Associated Press.

По данным агентства, соответствующее решение США приняли по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, пишет передает ТАСС.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу, который позволяет государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, 22 ноября 2020 года. В январе 2021 года о запуске процедур по выходу из ДОН заявила Россия.

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Вестник Кавказа

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