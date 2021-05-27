Boeing заплатит штраф в $17 млн за нарушения при выпуске самолетов

Корпорация Boeing выплатит штраф в размере $17 млн для урегулирования претензий Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами с самолетами серии 737.

Речь идет о нарушениях, допущенных в производстве самолетов в период с 2015 по 2019 годы. Регулятор выявил, в частности, что в системе управления 759 самолетов Boeing 737 и MAX использовались сенсоры, не получившие надлежащего одобрения федеральных регуляторов. Также сообщается, что авиаконцерн добивался одобрения 178 самолетов, которые были произведены с использованием потенциально неисправных компонентов в конструкции крыла.

В рамках достигнутого соглашения об урегулировании претензий корпорация согласилась повысить уровень контроля за качеством своей продукции и обязалась предоставлять на анализ федеральному управлению составленные ею оценки качества, передает "Интерфакс".

В FAA также сообщили, что Boeing грозят дополнительные штрафные санкции в размере $10 млн, если корпорация не будет выполнять условия соглашения.