Примаков: Россотрудничество заинтересовано в усилении стран Центральной Азии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью агентству Sputnik рассказал о том, как меняется система образования в странах Центральной Азии.

Сейчас иностранным абитуриентам "достаточно войти в интернет, зайти на сайт Study In Russia, зарегистрироваться и подать нужные документы" для поступления в российские вузы, так что пандемия не остановила работу на этом направлении.

Совершенствуются не только технологии, но и формат работы Россотрудничества. Причиной тому - качественный рост российского образования, утверждает Примаков.

"Мы ругали систему нашего образования в 90-е годы, но многое было поправлено. Сейчас наша система образования хорошая. Об этом говорит тот факт, что возникает спрос не только на русский язык, но и на другие предметы. Мы как страна совершаем интересный переход от того, что нам нужно было отправлять только учителей-русистов, учебники именно русского языка, на отправку еще и учителей-предметников", - пояснил он.

Примаков отметил, что в странах Центральной Азии русский язык остается разговорным даже среди молодого поколения. "Я был в командировке в Ташкенте, шел через сквер, и там ребята-узбеки говорили между собой по-русски, и было видно, что им комфортно. Так что русский язык в Узбекистане – это язык внутреннего общения", - заявил глава Россотрудничества.

Если молодежь уже знает русский язык, то нет задачи преподавать только его, это касается и Узбекистана, и Таджикистана. В Таджикистане организация сотрудничает с программой министерства просвещения РФ по отправке российских учителей в школы республики. "Они отлично ведут эту историю, не надо им мешать. Мы просто помогаем организовать работу. У министерства просвещения планы построить школы в Таджикистане", - поделился он.

По словам Примакова, "в первую очередь интересно, чтобы иностранные студенты получили образование в России, вернулись домой и помогали экономике и науке своей страны". "Конечно, нам было бы выгодно, если самые умные остались бы здесь, но основная задача Россотрудничества - усилить эти страны", - подчеркнул он.