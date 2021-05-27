У Евровидения-2021 будет продолжение

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

"Евровидение продолжится онлайн", - сообщили организаторы, пообещав показать видео выступлений конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Ролики с полуфиналистами покажут завтра, 28 мая, в 22:00 мск, а финалистов - 29 мая в это же время.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления мы создали два специальных шоу", - написали организаторы конкурса, ведущей которого станет Криста Зигфридс.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", финал конкурса состоялся 22 мая, по суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения в этом году стала Италия, российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.