Русский дом может открыться в Гяндже

В настоящее время Россотрудничество обсуждает с властями Азербайджана возможность открытия центра в Гяндже, рассказал глава организации Евгений Примаков в интервью агентству Sputnik.

Он уточнил, что пока трудно сказать когда произойдет данное событие. "Если бы мы были неправительственной организацией, нам было бы легче. Но мы всегда базируемся на межправительственном соглашении, мы структура, подведомственная МИДу. Мы же не можем открыть "посольство", где захотим", - поделился Примаков.

Ускорить открытие нового Русского дома в Азербайджане поможет поддержка местных НПО, считает он.