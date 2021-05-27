Пентагон сообщил, что вывод войск из Афганистана проходит быстрее запланированного

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, что вывод американских войск из Афганистана идет с опережением графика.

"Как вы знаете, президент распорядился вывести [войска из Афганистана] к сентябрю. Я могу доложить вам, что вывод [войск] идет по плану, по сути, с небольшим его опережением", - цитирует главу Пентагона ТАСС.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.