Неисправный холодильник убил ребенка в Ростовской области

Мальчик восьми лет умер от удара током, коснувшись холодильника, прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Трагедия случилась в селе Шептуховка Чертковского района, ребенок гостил у бабушки.

"Установлено, что 26 мая ребенок, находясь дома у своей бабушки, прикоснулся к неисправному холодильнику, получил поражение электрическим током", - сообщает пресс-служба прокуратуры, передает "Интерфакс".

Родные ребенка вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".