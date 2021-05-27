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Неисправный холодильник убил ребенка в Ростовской области

Неисправный холодильник убил ребенка в Ростовской области

Мальчик восьми лет умер от удара током, коснувшись холодильника, прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Трагедия случилась в селе Шептуховка Чертковского района, ребенок гостил у бабушки.

"Установлено, что 26 мая ребенок, находясь дома у своей бабушки, прикоснулся к неисправному холодильнику, получил поражение электрическим током", - сообщает пресс-служба прокуратуры, передает "Интерфакс".

Родные ребенка вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

 

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