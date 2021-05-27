Индийский штамм коронавируса проник в Грузию

Эпидемиологи в Грузии выявили пять случаев заражения индийским штаммом COVID, рассказал в четверг на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Все пятеро заболевших приехали в Грузию в середине мая после путешествий на Среднем Востоке, они побывали в одной и той же стране. Двое инфицированных - граждане Грузии, у них болезнь протекает в легкой форме. Их контакты установлены и изолированы. Еще трое больных - граждане других стран, они уже покинули Грузию.

"Я очень прошу - не надо паниковать. Во время ковид-пандемии коронавирус не раз мутировал. <…> Когда в Индии в течение одного месяца положение было особенно настораживающим, там ведущим был британский штамм, а не индийский", - подчеркнул Гамкрелидзе, пишет Sputnik Грузия.

Он добавил, что в Грузию трое иностранцев въехали с отрицательным ПЦР-тестом, инфицирование подтвердилось при выезде из Грузии. То, что у них выявлен именно индийский штамм стало известно 27 мая.

Ужесточения ограничений в связи с обнаружением индийского штамма в Грузии пока не планируется.

Гамкрелидзе сообщил также, что на данный момент в стране, в основном, циркулирует британский штамм коронавируса.