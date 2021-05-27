Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию на Донбассе

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

В ходе беседы стороны "обсудили усилия Украины и Евросоюза в борьбе с коронавирусом COVID-19, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России". "Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку", - говорится в сообщении".

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили начало работы Крымской платформы и текущую ситуацию на Донбассе. Отмечается, что собеседники подтвердили полную приверженность выполнению минских договоренностей.

Стороны обсудили и совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС. "Стороны отметили прогресс в имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и просмотре достижения целей соглашения об ассоциации", - добавили в офисе. Помимо этого, была подтверждена готовность как можно скорее завершить технические процедуры для подписания соглашения об общем авиационном пространстве, передает РИА Новости.