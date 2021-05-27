В Ташкенте открылся филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева

Первый зарубежный филиал Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева появился в Узбекистане.

Филиал уже начал работу в этом учебном году, но, из-за пандемии, в онлайн-формате. В новом учебном году очные занятия будут проводиться для 200 студентов вуза в Ташкенте.

Ректор РХТУ Александр Мажуга на торжественном открытии филиала отметил, что в настоящее время преподаватели вуза - кадры из Москвы, узбекские специалисты сейчас проходят стажировку в российской столице.

На открытии филиала главного химического вуза России присутствовали министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов, замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев и другие высокие гости из России.

В ташкентском филиале будут готовить инженерно-технические и научные кадры по таким направлениям, как химические технологии, материаловедение и другим.