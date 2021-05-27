ООН выступила за создание комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию, призывающую к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из голосования, которое прошло по итогам спецсессии СПЧ, посвященной ситуации вокруг Палестины.

Голосование проходило по требованию Германии. Резолюцию поддержали 24 из 47 стран-членов СПЧ, в том числе Россия. Против проголосовали девять, в том числе Австрия, Германия, Болгария и Великобритания. Воздержались 14 государств, включая Францию.

Проект резолюции, представленный Пакистаном, поддержали 68 государств, передает ТАСС.

В принятом документе, в частности, содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию по расследованию, которая будет назначена председателем Совета ООН по правам человека, для расследования всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений международным законодательством в области прав человека до и после 13 апреля 2021 года, а также всех коренных причин повторяющейся напряженности, нестабильности и затягивания конфликта.

Напомним, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а вечером 10 мая на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. На протяжении 11 дней Израиль и палестинские группировки обменивались ракетными ударами. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц. В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.