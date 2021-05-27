Минирование Крымского университета оказалось ложным

В четверг после поступления информации о минировании были проверены три здания Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в Симферополе. Взрывчатки не обнаружено.

"Проверка закончена. Три здания проверили. Как я понимаю, все в порядке. Машины (специалистов, проверявших университет) разъезжаются", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе университета.

Занятия в вузе продолжатся в пятницу в штатном режиме.