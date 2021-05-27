Как попасть в ближнее зарубежье в условиях ковидных ограничений

В Грузию скоро можно будет добраться посуху. С 1 июня страна открывает сухопутные границы с ближайшими соседями для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии. Пересекать границу можно будет с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест. Правительство Грузии также рекомендует иностранцам, решившим посетить республику через сухопутную границу, иметь при себе медицинскую страховку, чтобы избежать денежных затрат, связанных с возможным лечением от коронавируса. Напомним, что въехать в Грузию через территорию Абхазии или Южной Осетии нельзя.

А как можно попасть в другие республики бывшего СССР?

Абхазия

1 августа прошлого года сняты ограничения на пересечение госграницы с Россией для граждан России и Абхазии. Для иностранных граждан российско-абхазская граница закрыта. В случае контакта с заболевшим обязательно соблюдение 14-дневной самоизоляции.

Азербайджан

Вчера в Баку решили продлить особый карантинный режима по всей стране до 1 августа. Речь идет прежде всего о запрете на въезд в страну гражданам иностранных государств, в том числе с туристическими целями. Также остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана. Воздушным путем разрешен въезд для иностранных граждан – владельцев дипломатических и служебных паспортов, лиц, имеющих разрешение на проживание, работу и получение образования в Азербайджане, а также их ближайшим родственникам (родители, супруги и несовершеннолетние дети). Предусмотрен также двухнедельный карантин в условиях самоизоляции.

Армения

Армения открыла свои границы, в том числе и сухопутные для иностранцев в январе 2021 года. При въезде на территорию Армении по контрольно-пропускным пунктам воздушной и сухопутной границы предъявляется сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики COVID-19 с максимальным сроком 72-часовой давности. Иностранные граждане, получившие две прививки от COVID-19 и имеющие соответствующую справку ("сертификат"), избавлены от необходимости сдавать ПЦР-тест на вирус при въезде в страну. Необходимо представить сертификат о вакцинации на армянском, русском или английском языках, содержащем все контактные данные осуществившей вакцинацию организации на официальном бланке с именем директора учреждения, имя и фамилию обследованного лица, номер документа, удостоверяющего личность, год рождения, результат исследования, заверенного подписью руководителя и печатью организации.

Белоруссия

В одностороннем порядке Минск не принимал решений о закрытии своих границ либо прекращении пассажирского авиасообщения. С 21 декабря 2020 года приостановлен выезд иностранцев, в т.ч. граждан РФ, постоянно или временно проживающих в Белоруссии, через "внешние" наземные пункты пропуска. На белорусско-российские пункты пропуска и авиационный пункт пропуска в аэропорту Минска это ограничение не распространяется. Граждане России, за исключением постоянно проживающих в Белоруссии, должны иметь оригинал медицинской справки (на русском или английском языке), подтверждающей отрицательный результат тестирования на COVID-19. Лабораторное исследование методом ПЦР должно быть выполнено не позднее чем за 72 часа до даты пересечения белорусской границы. Отсутствие такого документа является основанием для отказа во въезде в Белоруссию.

Грузия

С 1 июня открываются сухопутные границы, а пока въезд через воздушные пункты пропуска. Право на въезд в Грузию имеют граждане любой страны (в том числе и дипломаты) только в случае въезда воздушным путем, которые на пограничном пропускном пункте Грузии представят документ, удостоверяющий прохождение полного курса (две дозы) вакцины от коронавируса любого типа (кроме лиц, прибывающих из Индии вне зависимости от их гражданства).

На территорию Грузии имеют право въезжать граждане стран ЕС, Израиля, Швейцари, Норвегии, США, Великобритании и Северной Ирландии, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Турции, России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а также лица, имеющие вид на жительство (проживание) в тех же странах, которые въезжают в Грузию из этих же стран воздушным путем (в том числе, в случае использования третьих стран для транзитных поездок).

Указанные лица (включая детей) на пограничном пропускном пункте до пересечения границы должны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР исследования, проведенного за 72 часа, а на 3 день после пересечения границы, должны обеспечить проведение ПЦР-исследования за свой счет, за исключением тех случаев, если у этих лиц в течение последних 14 дней имеется история путешествия в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и они подлежат переходу в карантинное пространство на 12 дней.

Казахстан

Въезд граждан России в Казахстан осуществляется без ограничений только через воздушные пункты пропуска при прибытии прямыми авиарейсами из России либо через третьи страны, с которыми возобновлено прямое воздушное сообщение (Белоруссия, Украина, Узбекистан, Киргизия, ФРГ, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, Египет, Турция). В остальных случаях въезд граждан России в Казахстан по-прежнему ограничен (с отдельными исключениями).

Все прибывшие лица при пересечении государственной границы должны представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученную менее чем за 3 суток до прибытия, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, правительственных делегаций Республики Казахстан, экипажей авиакомпаний.

Киргизия

Разрешен въезд всех иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), прибывающих в Киргизию регулярными авиарейсами через международные аэропорты "Манас" (Бишкек), "Ош" (Ош) и "Иссык-Куль" (Чолпон-Ата). Въезд иностранных граждан наземным транспортом ограничен, за исключением: студентов киргизских вузов, лиц с видом на жительство, направляющихся на лечение, на похороны близких родственников, ближайших родственников граждан Киргизии (супруги, дети, родители, внуки, дедушки/бабушки), граждан иностранных государств, в которых наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, включая граждан РФ. Иностранные граждане, ЛБГ, а также граждане КР, должны при посадке на рейс и пересечении границы предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. В случае истечения срока действия по объективным причинам допускается прохождение ПЦР-исследования по месту прибытия. Исключения: дети дошкольного возраста, следующие в сопровождении родителей (законных представителей), водители, осуществляющие международные грузоперевозки, поездные и локомотивные бригады международного ж/д сообщения, аккредитованные дипломаты и члены их семей.

Молдавия

Продолжается действие мер профилактики и контроля заражения COVID-19, в т.ч. обязанность предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Молдавию. ПЦР-тест на COVID-19, подтверждающий отрицательный результат, должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до посадки (для осуществляющих поездку на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для осуществляющих поездку на собственном транспорте). Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих языков: русский, английский, французский, немецкий, итальянский или румынский.

Таджикистан

Граждане России могут попасть в Таджикистан на регулярных еженедельных рейсах авиакомпаний "ЮТэйр" UT803 по четвергам и "Сомон Эйр" SZ202 по вторникам, осуществляемых между Москвой и Душанбе. Въезд граждан России в Таджикистан прямыми чартерными рейсами возможен по согласованию с местным Республиканским штабом по борьбе с инфекционными заболеваниями (вместе с тем, на практике фиксируются многочисленные случаи свободного въезда данными рейсами в Таджикистан граждан России, постоянно проживающих или работающих в Республике).

Допуск граждан РФ на указанные рейсы, следующие в Таджикистан, производится при предъявлении заключения медицинской организации (на русском языке) об отсутствии коронавирусной инфекции по результатам ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за три дня до момента вылета в Таджикистан (данное правило не применяется в отношении детей до 3-х лет). По прибытии в Таджикистан производится выборочное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В случае положительного результата данного тестирования либо наличия явно выраженных симптомов этой инфекции пассажир может быть направлен в карантин или на дополнительное обследование. Сохраняются требования к обязательному ношению масок, использованию средств дезинфекции рук и соблюдению социальной дистанции в местах скопления людей.

Туркменистан

Ограничения на въезд в страну иностранных граждан, а также запрет на осуществление национальным авиаперевозчиком международных регулярных рейсов продлены до 31 мая. Уезжающие из страны лица должны предоставить справку об отсутствии коронавируса, а прибывающие, помимо этого требования, помещаются на 14-дневный карантин в одно из специализированных медучреждений.

Узбекистан

С 1 октября 2020 года в Узбекистан разрешен въезд и выезд через воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. C 10 мая по 1 июня 2021 года приостанавливаются все туристические чартерные рейсы в Индию и Турцию. Все приезжающие из этих стран обязаны сдать ПЦР-тест в зале ожидания аэропорта, а также пройти 14-дневный карантин дома или в гостинице.

Применение карантина к прибывающим пассажирам варьируется в зависимости от страны:

- "Зеленая зона" - на карантин не помещаются приезжающие из Таджикистана, Камеруна, Фиджи, КНР, Вьетнама, Мьянмы, Австралии, Таиланда, Афганистана, Брунея, Омана, Сингапура при условии нахождения в этих странах не менее 14 дней;

- "Желтая зона" - предусмотрено обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста, произведенного не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан, и 14-дневный карантин по месту проживания для прибывших из стран ЕС, Великобритании, Азербайджана, Белоруссии и ОАЭ при условии нахождения в этих странах не менее 14 дней;

- "Красная зона" - на 14-дневный карантин на платной основе в гостинице или на дому помещаются иностранцы, приезжающие из остальных стран (в т.ч. из России), им также необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, произведенный не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан.

К лицам, въезжающим в Узбекистан через автомобильные или пешеходные контрольно-пропускные пункты на границе с Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Афганистаном применяются такие же условия, как и к пассажирам из стран "красной зоны".

Если посетители прибывают авиационным транспортом, то они должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 (за последние 72 часа) до регистрации на рейс и предъявить справку с отрицательным результатом. Справки с QR-кодом должны быть у пассажира в распечатанном виде.

Результаты тестов должны быть на английском или русском языках.

Если у пассажира есть справка о вакцинации на английском или русском языке, справка ПЦР не требуется. Также справка не требуется для детей до 2 лет.

Украина

Со 2 мая 2021 года запрещен въезд на территорию Украины иностранцам и лиц без гражданства (кроме постоянно или временно проживающих на территории Украины, супругов или детей граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных на Украине, и членов их семей, а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с МИД Украины), прибывшим из Индии или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. Обязательное наличие полиса страхования (свидетельства, сертификата), действующего на срок пребывания на Украине и покрывающего расходы на лечение COVID-19 и обсервацию, а также наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, за редкими исключениями.

Южная Осетия

Въезд без ограничений. Но лицам, находящимся на территории Южной Осетии (в том числе детям, достигшим возраста 10 лет), необходимо соблюдать масочный режим в организациях независимо от формы их собственности, в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и такси. Лицам, контактировавшим с больным COVID-19, необходимо находиться на самоизоляции не менее 14 дней.