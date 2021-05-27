Диджей из Казахстана вошел в рейтинг Forbes

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek) вошел в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет", составленный российским журналом Forbes.

Список победителей формировался по критерию возраста (не старше 30 лет), признания в профессиональном сообществе и личной конкурентоспособности на российском или глобальном уровне. В рейтинге представлены перспективные молодые предприниматели, управленцы, финансисты, ученые, разработчики, музыканты, спортсмены, дизайнеры, благотворители и деятели медиа и искусства.

Imanbek был представлен в категории "Музыка". Также победителями в этой категории стали участники Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская, певец и битмейкер Слава Марлоу (Slava Marlow).

Напомним, Imanbek в марте 2021 года стал обладателем музыкальной премии "Грэмми" в категории "лучший ремикс года". Премию присудили за ремикс на песню американского рэпера Saint Jhn Roses, который в 2020 году взлетел на вершины хит-парадов по всему миру.

