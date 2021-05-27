Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг в белорусскую столицу с двухдневным рабочим визитом.

В Минске Мишустин проведет переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, оно намечено на 28 мая. По итогам заседания будет подписан ряд международных договоров.

Отметим, в этом году Мишустин приезжает в Минск уже во второй раз.