Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг в белорусскую столицу с двухдневным рабочим визитом.
В Минске Мишустин проведет переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, оно намечено на 28 мая. По итогам заседания будет подписан ряд международных договоров.
Отметим, в этом году Мишустин приезжает в Минск уже во второй раз.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться