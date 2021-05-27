Эрдоган: новая конституция переведет Турцию в высшую лигу

В Турции Партия справедливости и развития (ПСР) - правящая партия - подготовила проект новой конституции страны, сообщил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"С новой гражданской конституцией мы переведем страну в высшую лигу. Наша и остальные партии тщательно занимаются этим. Свою работу мы закончили, передадим ее другим партиям. К концу года будут проведены оценки, и мы будем искать варианты консенсуса для представления общего документа", - пояснил он, выступая в Анкаре, трансляцию выступления вел телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что "все политические партии должны содействовать работе над новой конституцией", также он не исключил проведения в стране референдума.

"Если мы не достигнем желаемого консенсуса, то мы, как "Республиканский альянс" (ПСР и Партия националистического движения, ПНД), решительно готовы представить народу [на референдум] результаты своей работы", - заявил турецкий лидер.